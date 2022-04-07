США и Европа более всего портят природу
Новое исследование опровергло предположения о том, что самый большой ущерб природе сейчас наносят азиатские «тигры» вроде Китая или Индии. Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев глобальный экологический ущерб вызывается из-за действий США и стран Европы.
Institute of Environmental Science and Technology в Барселоне опубликовал результаты исследования, которое показывает, что главными виновниками неблагополучной экологической обстановки на нашей планете являются США и страны Европы. Именно они чрезмерно используют природные ресурсы. Это первый анализ, который распределил детально ответственность за экологический ущерб, вызванный 160 странами на протяжении последних 50 лет. И его выводы оказались удивительными, поскольку длительное время во всех экологических бедах было принято винить Китай и Индию.
Но оказалось, что именно США отвечают за 27% чрезмерного использования природных ресурсов на планете. За ними идут страны Евросоюза с 25%, включая и Великобританию. К другим богатым нарушителям относятся Австралия, Канада, Япония и Саудовская Аравия, их коллективная ответственность составляет 22%. А вот на долю главного виновника, по версии многих экспертов, Китая приходится всего 15% чрезмерного использования ресурсов.
При этом все бедные страны совокупно отвечают лишь за 8% этого использования, как показал анализ. Именно богатейшие государства с потрясающей скоростью уничтожают нашу экологию, поэтому им необходимо срочно уменьшить потребление ресурсов до приемлемого с экологической точки зрения уровня. В этом не сомневаются авторы нынешнего исследования. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Institute of Environmental Science and Technology
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