Уколы стероидов помогают при остеоартрозе тазобедренного сустава
Инъекции стероидных препаратов снижают уровень боли и увеличивают подвижность при остеоартрозе тазобедренного сустава. К такому выводу пришли учёные из Университета Киля.
Инъекции стероидов обеспечивают заметное облегчение болевых симптомов у людей с остеоартрозом тазобедренного сустава, по сравнению со всеми другими вариантами лечения, включая физические нагрузки, уменьшение веса и даже обезболивающие на опиоидной основе. Правда, данный эффект сохраняется на срок до четырех месяцев. Наблюдение продемонстрировали, что однократная инъекция кортикостероидов непосредственно в бедро под местной анестезией давала наилучший результат, по сравнению со всеми прочими методами лечения. Причём как через две недели, так через два месяца и через четыре месяца.
67% участников исследования, получавшие инъекции стероидов, не были ограничены в своей обычной повседневной деятельности из-за болей в бедре. Однако у одного пациента после инъекции, который раньше перенес операцию по замене сердечного клапана, развилась инфекция на внутренней поверхности сердца. К сожалению, он скончался через четыре месяца. Остальные побочные эффекты были легкими или умеренными и проходили сами по себе.
Инъекции стероидов и местного анестетика или лечебные блокады становятся всё более популярной альтернативой традиционных таблеток обезболивающих. Остеоартроз представляет собой дегенеративное заболевание суставов, вызванное разрушением суставного хряща. Только в США у 54 млн человек уже диагностирована та или иная форма артрита, и у каждого третьего поражён именно тазобедренный сустав. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Киля
Медицина
ведущий классический университет (и научный центр), один из крупнейших в Германии
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