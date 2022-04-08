Россияне и белорусы создадут вакцину от ковида в виде йогурта
В России и Белоруссии собираются заняться разработкой нового вида вакцины против коронавирусной инфекции. Теперь её планируют сделать в виде йогурта.
Только что он территории России одобрили к клиническому применению назальную вакцину от коронавируса. Теперь желающим получить защиту от COVID-19 не нужно будет делать уколы, а необходимо будет лишь два раза с интервалом в три недели вдохнуть препарат через нос. Ожидается, что эта вакцина может использоваться как в комбинации с традиционными прививками, так и отдельно для защиты целого ряда граждан от коронавируса, включая беременных. А вот Белоруссия совместно с Институтом экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге займётся разработкой вакцины в виде йогурта.
Об этом в интервью ТАСС рассказал директор института Александр Дмитриев. Он отметил, что в Белоруссии поддерживают разработки этой вакцины, и финансирование будет частично осуществляться именно за счёт союзного государства. Дмитриев уверен в том, что вакцина в виде йогурта станет достоянием всей мировой медицины.
У такой вакцины немало преимуществ. Существуют люди, которые боятся уколов, но против йогурта они вряд ли будут возражать. Её не нужно дополнительно очищать и пропускать через сложные химические процессы, сама вакцина будет созревать в течение суток, после чего её сразу можно употреблять. Стоимость выпуска планируется менее затратным, его можно быстро разворачивать на базе любого молочного производства. Уже разработана платформа, которая позволяет использовать в будущем вакцину в виде йогуртов против любых других патогенов, которые ещё даже не появились на нашей планете. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Дмитриев
Медицина
директор Института экспериментальной медицины в Петербурге
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