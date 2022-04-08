Искусственные подсластители мешают выводить токсины из организма
Применяемые в газировке, сладостях и многих других напитках и продуктах питания искусственные подсластители могут нарушать способность печени проводить детоксикацию организма. А в некоторых случаях эти подсластители даже влияют на эффективность тех или иных лекарств, как установили учёные из Медицинского колледжа Висконсина.
Популярность так называемых диетических напитков постоянно растет, ведь они не содержат сахара, а значит и калорий. В них используются искусственные подсластители, но они вовсе не являются безвредными для здоровья, и уже множество исследований подтверждало их возможный вред. Теперь новая работа американских ученых показала, что подсластители могут наносить вред некоторым функциональным особенностям печени.
Особенно это касается сукралозы и ацесульфама калия. Они нарушают способность печени осуществлять детоксикацию и даже правильно перерабатывать лекарства. В то время, как самый знаменитый подсластитель аспартам не был включён в это исследование, его выводы всё равно касаются жизни миллионов людей, регулярно употребляющих диетические напитки и другие продукты с «нулём калорий».
Исследователи доказали, что подсластители оказывают негативное влияние на активность клеток печени в тех концентрациях, которые можно получить благодаря употреблению распространённых диетических газировок и сладостей, причём далеко не в максимально допустимых количествах. Учёные впервые обнаружили и описали молекулярный механизм, за счёт которого эти подсластители нарушают детоксикацию, осуществляемую печенью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Медицинский колледж Висконсина
Медицина
частная медицинская школа и высшая школа наук со штаб-квартирой в Вауватосе, штат Висконсин, недалеко от Милуоки
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