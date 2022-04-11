Сперматозоиды для бесплодных мужчин вырастят в лаборатории
Страдающим бесплодием мужчинам поможет новое открытие исследователей из Университета Токио. Они вырастили в лаборатории клетки сперматозоидов.
Значительное количество представителей сильного пола на нашей планете страдает от бесплодия. Они производят либо недостаточно мобильные сперматозоиды, лишённые способности быстро двигаться навстречу яйцеклетке, либо малое их количество. И вот теперь такие мужчины получили надежду, так как японские ученые создали сперматозоиды на основе стволовых клеток крыс в лаборатории. Статистика показывает, что с бесплодием сталкивается каждая седьмая пара, и приблизительно в половине случаев проблема на стороне мужчин.
Учёные создали выращенные в лаборатории клетки сперматозоидов, которые после введения в организм самцов крыс были успешно применены для производства потомства. Это открытие уже называют эпохальным, поскольку впервые сперматозоиды создаются в лаборатории на основе стволовых клеток и данные клетки потом успешно превращаются в сперматозоиды благодаря помещению в специфический химический состав.
На следующем этапе клетки посредством инъекции вводятся в яички крыс, где сперматозоиды зреют. Их обратно вынимают, и добавляют в яйцеклетки посредством крысиного варианта экстракорпорального оплодотворения. Данная методика уже привела к успешному появлению на свет 7 детенышей. Вполне возможно, что на следующем этапе таким же образом будут созданы и человеческие сперматозоиды. А для сотворения от мужчин потребуется всего лишь отдать несколько клеток со своей кожи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Токио
Медицина
один из известнейших университетов Японии, знаменитый также своими исследовательскими лабораториями
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