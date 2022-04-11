Тромбы после прививок могут быть результатом генетики
Вызванные вакцинацией от коронавируса тромбы могут являться следствием плохой наследственности. К такому выводу пришли учёные из Flinders University в Австралии.
Одним из самых грозных побочных эффектов вакцинации от коронавируса является тромботическая тромбоцитопения. Это довольно редкое заболевание, провоцирующее тромбоз. В начале прошлого года её связали с вакциной от компании AstraZeneca, из-за чего власти некоторых стран ограничили применение данной прививки среди лиц разных возрастных групп. Также тромботическую тромбоцитопению связывали и с вакциной от Johnson & Johnson. И вот новое исследование австралийских учёных может объяснить, что провоцирует этот редкий побочный эффект.
Авторы исследования изучили 5 не связанных между собой родством людей, столкнувшихся с тромбами после прививок. У всех были необычно структурированные антитела против белка тромбоцитарного фактора 4, который участвует в свёртываемости крови. Также у всех отмечалась и особая версия гена, ответственного за выработку этих антител. Следовательно, именно генетические особенности могут быть причиной развития тромбов после вакцинации
Правда, ещё предстоит изучить, почему лишь очень небольшое количество получавших вакцины имели эти антитела. Но идентификация данного гена позволяет создать инструмент для его выявления, что позволит отсекать пациентов, которым грозит опасная болезнь после вакцинации. Кроме того, можно создать и специфическую терапию, направленную на нейтрализацию этого весьма коварного антитела. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Flinders University
Медицина
университет в Аделаиде, Южная Австралия. Назван в честь первооткрывателя Мэттью Фландерса, открывшего Южное побережье Австралии
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