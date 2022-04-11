Лечение гипертонии беременных безопасно для малышей
Исследователи из Бэйлоровского колледжа медицины в Хьюстоне доказали, что лечение повышенного артериального давления во время беременности не представляет угрозы для малышей. Речь идет об очень опасной патологии, которая нередко отмечается в организме будущих мам.
Если женщина вступает в беременность с умеренно повышенным артериальным давлением, то использование специфических лекарств может сократить риск для здоровья не только самой будущей мамы, но и её ребёнка. Такие результаты показало новое исследование американских экспертов, которое может изменить отношение женщин к терапии гипертонии в период беременности. До последнего времени последствия лечения беременных с умеренно повышенным артериальным давлением были не совсем ясны. Существовали опасения, что лекарства могут сократить приток крови к плоду, что негативно повлияет на его рост.
И вот теперь в ходе нового исследования данные страхи оказались развеянными. Более того, оно показало, что лечение таких женщин снижает риск развития тяжелой преэклампсии, то есть опасно высокого артериального давления беременных. Наконец, лечение умеренной гипертонии также сокращает и риск преждевременных родов.
Исследователи полагают, что полученные ими выводы должны немедленно применяться на деле. То есть будущее мамы, у которых давление повышено, не должны отказываться от приёма только что назначенных или ранее уже принимаемых ими лекарств, поскольку эти медикаменты не представляют дополнительной угрозы для плода. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бэйлоровский колледж медицины
Медицина
частное некоммерческое образовательное учреждение, основанное в 1900 году в городе Хьюстон
Оставить комментарий