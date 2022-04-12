«Стелс-омикрон» в России стал абсолютно доминирующим
Более 90% заражений коронавирусной инфекцией среди граждан России приходится на так называемый вариант «стелс-омикрон». Это подвариант обычного Омикрона, обладающий большей заразностью.
Соседний с Россией Китай изо всех сил пытается сдержать заболеваемость коронавирусом, здесь фиксируются самые значительные суточные показатели, теперь превышающие 27 000 заражений в день. По меркам полуторамиллиардной страны это крохи (в соседней Южной Кореи недавно было по 400 000 в день), но Китай до последнего времени не позволял развернуться пандемии. Однако заразность «стелс-омикрона» чрезвычайно высока, и подобного рода успехи вряд ли получится сохранить.
А вот аналогичного всплеска в России, вероятно не будет. Более миллиона россиян уже умерли от коронавируса по данным Росстата, десятки миллионов переболели, ещё около 80 млн прошли через прививки. У подавляющего большинства населения есть коллективный иммунитет, поэтому взрывного роста заболеваемости и смертности нам ожидать не стоит. Но теперь свыше 90% заражений коронавирусом в России приходится на «стелс-омикрон».
При этом известный российский эпидемиолог Камиль Хафизов призвал не забывать, что иммунитет не является вечным, ему свойственно со временем ослабевать, и если не обновлять так называемую иммунную память, то есть не проходить через ревакцинацию, то данный показатель снизится. По официальным данным штаба по борьбе с коронавирусом, сейчас уровень коллективного иммунитета в России упал ниже 48%, хотя ещё несколько недель назад он превышал 51%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Камиль Хафизов
Медицина
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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