На Америку обрушился очень заразный Омикрон
Чрезвычайно заразный вариант Омикрона BA 2.12.1 стал доминирующим в США. Он отнял пальму первенства у варианта «стелс-омикрон» и теперь вызывает 80% заражений в некоторых регионах.
В Америке отмечается новая доминирующая версия штамма Омикрон под названием BA 2.12.1, которая теперь забрала лидерство у варианта «стелс-омикрон» или BA 2. При этом, как заявили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний, именно новый вариант стоит за резким ростом числа заболевших по всему Восточному побережью.
Впервые об этом варианте американцев предупредили в апреле, когда он появился на территории штата Нью-Йорк. Сейчас он уже вызывает 58% всех заражений штаммами, которые секвенируются в лабораториях. Неделей ранее это число составляло 49%. Обновлённая информация по прошлой неделе показывает, что на долю нового варианта уже приходится больше случаев заболевания, чем на «стелс-омикрон». Новый вариант превалирует на территории Нью-Йорка и Нью-Джерси, здесь он вызывает уже почти 80% заражений.
BA 2.12.1 - это самая заразная из всех версий коронавируса, известных науке. Однако пока нет доказательств, что она провоцирует более тяжелую форму коронавируса, чем другие разновидности Омикрона. За последнюю неделю суточная заболеваемость в США выросла на 13% и достигла 108 374 случаев в день. Рост продолжается приблизительно с конца апреля, но показатели смертности остаются примерно на одном уровне - около 344 человек в сутки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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