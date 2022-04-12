Уникальная таблетка с бактериями поможет справиться с аллергиями
Учёные из Бостонского детского госпиталя разработали таблетки, которые содержат донорские кишечные бактерии. Они должны помочь людям, страдающим от самых тяжёлых пищевых аллергий.
Содержащая донорские кишечные бактерии таблетка поможет людям с тяжелыми пищевыми аллергиями. Эта методика основана на теории о том, что одной из причин данных аллергий, представляющих собой гиперреакцию иммунной системы, является наличие большого количества неправильных бактерий в кишечнике. И внедрение туда «хороших» микроорганизмов, взятых у какого-то человека без аллергии, может со временем подавить эту гиперреакцию или даже вовсе от неё избавиться.
Предварительные результаты небольшого по масштабу исследования показали, что капсулы с бактериями увеличивают количество арахиса, которое жертвы аллергии могут безопасно употреблять. У одного из участников этого исследования данная доза выросла даже в 8 раз, а подобного рода улучшения могут быть весьма значительными для людей с самыми тяжёлыми аллергическими реакциями, которые могут развиваться даже из-за мельчайших частиц аллергена в пище.
Пищевые аллергии запускаются продуктами, которые наша иммунная система распознаёт в качестве инородных. Организм выделяет химические вещества гистамины, которые провоцируют воспаления, такие симптомы, как зуд, тошнота, отёки губ и диарею. Но в самых тяжёлых случаях может развиваться анафилактический шок или закрытие дыхательных путей, при котором требуется экстренная инъекция эпинефрина. Без этого укола человек может просто задохнуться и умереть. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бостонский детский госпиталь
Медицина
395-местная многопрофильная детская больница, которая находится в медицинской и академической зоне Лонгвуд в Бостоне
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