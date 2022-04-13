Омикрон ХЕ может быть более заразным
Эксперт Минздрава Дмитрий Лиознов не исключает, что так называемый британский штамм коронавируса может обладать большей степенью заразности. Речь идёт о гибриде сразу двух штаммов Омикрон, получившим название ХЕ.
Лиознов рассказал, что относит Омикрон ХЕ к категории рекомбинантных вирусов, представляющих собой сочетание сразу двух разновидностей одного штамма Омикрон ВА.1 и ВА.2. В настоящий момент заболеваемость именно этим вариантом отмечается во многих уголках планеты, но пока он нигде не стал доминирующим, как вариант «стелс-омикрон», на долю которого приходится до 90% заражений коронавирусом в России. Однако изучение поведения этого варианта показало, что он может довольно устойчиво распространяться в лабораторных условиях. Это даёт право предположить и большую степень заразности.
Однако лабораторные условия являются идеальными, а в обычных условиях в популяции вирус может распространяться по своим собственным сценариям. Поэтому теоретически Омикрон ХЕ может быть более заразным и поражать людей более активно, но это ещё необходимо подтвердить в ходе наблюдательных исследований.
К настоящему моменту известно о 640 случаях заражения Омикрон ХЕ. Российская вакцина «Спутник V» является эффективной и против этого штамма, как подчеркнул Лиознов. Особенно в плане предотвращения тяжелой формы коронавируса. Поэтому тем людям, которые не прошли через вакцинацию или ревакцинацию, необходимо успеть это сделать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Дмитрий Лиознов
Медицина
директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России
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