Роспотребнадзор назвал «стелс-омикрон» доминирующим
На территории нашей страны доминирующим является штамм "стелс-омикрон", как рассказали в Роспотребнадзоре. При этом новых вариантов коронавируса пока на территории России не обнаружено.
Эпидемиолог Камиль Хафизов отметил, что в последние недели на территории России не появлялось новых штаммов коронавируса, а своё доминирующее положение сохраняет Омикрон, вернее его сублиния ВА.2 под названием "стелс-омикрон". Именно на её долю сейчас приходится свыше 90% всех инфицирований. Такое неофициальное название данной штамм получил за свою способность сохранять невидимость для антител внутри организма. Однако эксперты Роспотребнадзора не ожидают, что такое положение продлится сколько-нибудь долго.
Уже сейчас на территории ЮАР, где произошла изначальная вспышка штамма Омикрон в ноябре прошлого года, отмечается заболеваемость, вызванная штаммами ВА.4 и ВА.5. В настоящий момент наука не располагает достаточным количеством данных о том, насколько эти сублинии Омикрона опасны, и на этот счет существуют диаметрально противоположные взгляды.
Хафизов подчеркнул, что по имеющейся информации, наиболее заразным за весь период пандемии остаётся штамм Омикрон, а вернее "стелс-омикрон". Впрочем, это не значит, что он сохранит за собой этот титул навечно, поскольку коронавирус постоянно мутирует. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Камиль Хафизов
Медицина
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии
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