Эпидемии гриппа могут исчезнуть на годы
В завершившимся зимнем сезоне эпидемии гриппа снова не состоялось, и они вообще могут надолго исчезнуть. Учёные считают, что это связано с высоким уровнем заражения человечества COVID-19 и вакцинацией от него.
Второй год подряд отмечается практически полное отсутствие эпидемий гриппа, которые обрушиваются на человечество, как правило, в зимний сезон. Гриппа не было зимой 2020/21, из-за того, что по всему миру действовали карантины, люди носили маски и соблюдали социальную дистанцию. Ожидалось, что в следующий сезон грипп вернётся, и граждан призывали активно делать от него прививки, чтобы не произошло двойного заражения одновременно COVID-19 и гриппом. Существовали опасения, что больницы будут переполнены такими двойными случаями.
Но этого вновь не случилось, и на помощь не пришлось призывать студентов-медиков и военных. Хотя заболеваемость коронавирусом прошлой зимой достигла исторических максимумов в суточном эквиваленте, сезонной эпидемии гриппа вновь не произошло, а заболеваемость им оставалась на уровне 20-25% от аналогичных показателей прежних лет. Учёные считают, что заражение коронавирусом обеспечило людям перекрёстный иммунитет к другим вирусным заболеваниям - это известная концепция под названием вирусная интерференция.
Иммунологи из Йельского университета предположили, что за счет сочетания этой интерференции с масочным режимом человечеству удалось обеспечить себе защиту от заражения гриппом на следующие несколько лет. И вполне возможно, что этому старому и хорошо известному человечеству вирусу потребуется несколько сезонов для того, чтобы восстановить свои позиции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Йельский университет
Медицина
является одним из наиболее известных и престижных учебных заведений в мире. Вуз входит в состав «большой тройки» университетов «Лиги Плюща»:
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