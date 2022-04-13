Изучение второго языка поможет защите от деменции
Если вы хотите получить дополнительную гарантию от старческого слабоумия, начните изучать новый иностранный язык. Билингвы способны задержать развитие коварного недуга на 7 лет, как установили российские учёные.
Эксперты Высшей школы экономики во главе с Федерико Галло (Federico Gallo) из Национального исследовательского университета в России доказали, что изучение второго или дополнительного иностранного языка, пусть даже и не в совершенстве, позволяет задержать развитие деменции на срок до 7 лет. Как полагают ученые, возможность говорить на иностранном языке дает мозгу дополнительную нагрузку и обеспечивает интеллектуальную стимуляцию, которая необходима для защиты от снижения когнитивной деятельности. В отличие от других защитных факторов вроде специфического питания, иностранный язык остаётся в нашем мозге постоянно, как подчёркивают учёные.
Они провели анализ уже существующих исследований и обнаружили, что у билингвов или людей, которые одинаково хорошо говорят сразу на двух языках, старческое слабоумие выявляет, в среднем, на 5-7 лет позже, по сравнению с теми, кто разговаривает только на одном языке. В ходе ещё одного исследования были проведены когнитивные эксперименты, которые показали, что чем дольше человек изучает иностранный язык, и чем лучше в нем разбирается, тем выше уровень защиты.
Проведённые исследования однозначно предполагают, что двуязычие является одним из наиболее мощных способов защиты против деменции. Можно практиковать физические нагрузки и отказываться от них, экспериментировать с разными диетами или менять работу - всё это временные стимуляции для мозга. А вот иностранный язык стимулирует его в постоянном режиме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Федерико Галло
Медицина
младший научный сотрудник. Центр нейроэкономики и когнитивных исследований Национального исследовательского университета ВШЭ
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