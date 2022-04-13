Прослушивание песен AC/DC полезно для хирургов
Исследование показало, что прослушивание композиций AC/DC ускоряет работу хирургов и делает её более точной. К такому неожиданному выводу пришли учёные из Гейдельбергского университета в Германии.
Кто бы мог подумать, что рокеры из группы AC/DC могут положительно влиять на исход хирургических операций. Оказывается, если мастера скальпеля при выполнении своих манипуляций слушают подобную музыку, то они работают не только быстрее, но и гораздо аккуратней. В частности, композиции данного коллектива почти в два раза повышали скорость выполнения определённых манипуляций в операционной, при этом никак отрицательно не влияя на их точность.
В ходе экспериментов прослушивающие композицию группы AC/DC Highway to hell хирурги снизили среднее время проведение точного разреза с 236 секунд до 139. При этом по уровню аккуратности у них произошло улучшение уже на целых 5%. Также эти врачи почти на 50% быстрее зашивали раны при прослушивании композиции Hey Jude от группы Beatles, но весь положительный эффект исчезал, если музыка звучала слишком громко.
Эксперты полагают, чтобы популярные композиции положительно влияют на работу хирургов, так как снижают уровень стресса, расслабляют мышцы, позволяют бороться с тревожными состояниями и даже снижают артериальное давление. Отметим, что многие хирурги действительно довольно активно используют музыку в операционных, хотя об этом и не принято говорить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гейдельбергский университет
Медицина
старейший (древнейший) и один из наиболее престижных университетов на территории современной Германии (ФРГ)
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