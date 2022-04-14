Гибридный иммунитет лучше защищает от коронавируса
Так называемый гибридный иммунитет, представляющий собой сочетание вакцины и перенесённой болезни, даёт более хорошую защиту от нового заражения, чем простое выздоровление от коронавируса. К такому выводу пришли учёные из нескольких стран.
Сразу три недавних исследования показали, что получаемый переболевшими коронавирусом и вакцинированными людьми гибридный иммунитет обеспечивает более надежную защиту от рецидива заражения COVID-19, чем только вакцинация или только перенесенное заболевание. Причём этот иммунитет и длится дольше. Первое исследование было проведено в Бразилии, и оно стало яркой иллюстрацией неправоты местного президента Жаира Болсонару, который отказался от вакцины, поскольку уже переболел коронавирусом.
Авторы исследования наблюдали за большим количеством людей, которые как болели и вакцинировались, так и не делали прививок после болезни, либо не болели, но проходили через уколы. Установлено, что гибридный иммунитет на 45% сильнее снижает риск нового заражении, по сравнению с теми людьми, который после болезни не вакцинировались. А если были сделаны обе прививки, то вероятность нового заражения снижалась на 65%.
Вывод исследования однозначен: необходимо пройти через полную вакцинацию от коронавируса вне зависимости от того, болели вы уже этой инфекцией или нет. Практически все широко распространённые на нашей планете вакцины обеспечивают очень ценное дополнительное преимущество в плане защиты от симптоматической формы коронавируса и особенно для профилактики тяжёлых форм ковида, которые могут приводить и к летальным исходам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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