В Псковской области заплатят за ревакцинацию
Пенсионеры из Псковской области могут претендовать на материальное вознаграждение после вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Если жители Псковской области старше 60 лет в период с 15 апреля по 8 мая пройдут через вакцинацию или ревакцинацию от ковида, то им выплатят 1 000 руб в качестве материальной компенсации. Для региона это существенные деньги, особенно если учесть местный средний размер пенсии. Сообщается, что эти деньги переведует пенсионерам без дополнительных формальностей вскоре после прохождения вакцинации.
В нескольких российских регионах практиковали разного рода материальные вознаграждения и компенсации за прививки. К примеру, в Москве длительное время действовала программа, в соответствии с которой москвичи определённого возраста могли рассчитывать получить ценный подарок в виде набора из разного рода полезных вещей. В него входили тонометр, пульсоксиметр, большой набор одноразовых масок, различные БАДы, косметологические и гигиенические продукты. Ранее москвичам также выплачивались дополнительные материальные компенсации в том случае, если они проходили через вакцинацию.
К сожалению, сейчас на территории России спрос на вакцины устойчиво падает. Это уже привело к тому что некоторые мобильные пункты вакцинации и вовсе закрываются, поскольку их просто никто не посещает. Уровень коллективного иммунитета в нашей стране упал ниже 46%, хотя для противостояния пандемии он должен быть выше 80%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Ведерников
Медицина
Губернатор Псковской области
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