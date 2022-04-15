Почему люди живут дольше жирафов
Человек может прожить приблизительно до 80 лет, а жирафы умирают в 24. Учёные сравнили 16 различных живых существ и обнаружили, что у животных с низкой скоростью генетических мутаций самая продолжительная жизнь.
Это загадка, которая интересовала учёных на протяжении многих лет - почему разные животные имеют разную продолжительность жизни? В то время, как человек может проживать, в среднем до 80 лет, жирафы умирают в 24, а некоторые попугаи могут дотягивать до 150. Возможно, что причиной этого является не только размер тела. Для того, чтобы раскрыть эту загадку, учёные из Wellcome Sanger Institute сравнили геном 16 живых существ, включая людей, мышей, львов, жирафов и тигров.
Полученные выводы предполагают, что животные с низкой интенсивностью генетических изменений или соматических мутаций обладают и наиболее длительной продолжительностью жизни. Соматические мутации естественным образом происходят во всех клетках в течение жизни, и человек проходит приблизительно через 20-50 мутаций за год.
В то время, как большинство соматических мутаций безвредно, некоторые могут влиять на функционал клеток или даже спровоцировать начало роста злокачественных новообразований. Роль этих мутаций при старении впервые была предположена еще в 1950-е годы, но до последнего времени учёным было довольно сложно наблюдать их на практике. В ходе нового исследования его авторы использовали полногеномное секвенирование образцов 16 млекопитающих разного размера и продолжительности жизни. Их анализ выявил соматические мутации, которые вызываются схожими механизмами у всех животных, включая и человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Wellcome Sanger Institute
Медицина
некоммерческий британский исследовательский институт геномики и генетики , в основном финансируемый Wellcome Trust
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