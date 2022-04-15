Коронавирус косвенно может вызвать потерю зрения
Коронавирус связан с расстройством, которое вызывает внезапную потерю зрения. К такому выводу пришли исследователи из США.
Учёные установили, что COVID-19 связан с расстройством зрения под названием окклюзия сосудов сетчатки, представляющем собой закупорку кровеносных сосудов в глазах. А это расстройство может вызывать внезапную потерю зрения, так пугающую любого человека. Окклюзия сосудов сетчатки провоцирует внезапное помутнение в глазах или полную потерю зрения на один глаз. У пациентов, которым ставили диагноз COVID-19, вероятность этого расстройства зрения повышалась почти на 30%, по сравнению с теми, у кого коронавируса не было.
Также ковид мог спровоцировать и окклюзию вен сетчатки, которая вызывает схожие с окклюзией артерий сетчатки симптомы, но ещё более тесно связана с COVID-19. В период от 2 до 26 недель после постановки диагноза коронавирусная инфекция риск этого второго расстройства зрения повышался на целых 47%. Как полагают исследователи, связь между коронавирусом и патологиями свидетельствует о том, что ковид более сильно поражает вены, чем артерии. А это, в свою очередь, может повлиять на разработку новых методов лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Впрочем, сильно пугаться не следует, поскольку даже у пациентов с коронавирусом окклюзии сосудов и вен сетчатки всё равно происходили довольно редко. К примеру, окклюзия сосудов сетчатки наблюдалась у одного из 333 000 жертв коронавируса, а окклюзия вен сетчатки - у одного из каждых 82 000. В исследование включили информацию по 432 515 пациентам, у которых раньше не было никаких проблем такого плана со зрением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий