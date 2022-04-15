Экспериментальные уколы могут вылечить травмы позвоночника
Проведённые на лабораторных животных исследования показывают, что экспериментальные инъекции могут лечить тяжелые травмы позвоночного столба. Опыты проводятся учеными из Северо-Западного университета в Чикаго.
Для пациентов с тяжелыми травмами позвоночника, возможно, имеется очень хорошая новость. Она будет особенно замечательной, если результаты исследования с участием лабораторных мышей получится повторить на людях. А пока итоги таковы: парализованные из-за переломов позвоночного столба мыши восстановили способность двигаться в течение всего четырех недель после получения экспериментальных инъекций. Авторы исследования планируют получить одобрение американского санитарного управления FDA для проверки этого лечения на людях.
Задачей исследования был поиск терапии, предотвращающей парализацию людей после тяжелых травм и болезней. На протяжении десятилетий это оставалось очень значительным вызовом для ученых, поскольку центральная нервная система организма не обладает достаточной способностью для самовосстановления после травм или дегенеративных болезней.
Новая терапия использует то, что исследователи называют «танцующими молекулами», для восстановления позвоночных тканей и излечения паралича. Они формируют ткани, вступающие в коммуникации с клетками, для начала восстановительного процесса. У мышей разорванные отростки нейронов или аксоны регенерировали, в них отмечалось уменьшение рубцовой ткани, которая создавала физический барьер для регенерации. Ну а миелиновой слой, истончение которого приводит, например, к рассеянному склерозу, восстанавливался вокруг клеток. Наконец, кровеносные сосуды сформировались для доставки питательных веществ к клеткам в местах повреждений, а количество моторных нейронов, сохранивших жизнеспособность, увеличивалось, что важно при боковом атрофическом склерозе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Северо-Западный университет
Медицина
частный исследовательский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго — городе Эванстон, штат Иллинойс
Оставить комментарий