Из-за коронавируса россиян перестал поражать грипп
Вот уже два года из-за беспрецедентного развития ситуации с коронавирусом человечество не сталкивается с эпидемиями гриппа. Вирусолог Павел Волчков считает, что это может обернуться очень масштабным ударом хорошо знакомой инфекции.
Вирусолог Павел Волчков справедливо заметил, что за счёт ношения масок, социального дистанцирования и целого ряда карантинов человечество два зимних сезона подряд не сталкивается с эпидемиями гриппа, чего не наблюдалось никогда в нашей истории. Из-за этого у людей крайне ослаб естественный иммунитет к данному вирусному заболеванию, и грипп в ближайшей перспективе может приобрести даже большую опасность для людей, чем COVID-19, который продолжает эволюционировать и ослабевать.
Именно поэтому, как полагает специалист, в ближайшее время людям из уязвимых категорий нужно обязательно пройти через вакцинацию против гриппа. Особенно это касается лиц старшего возраста и жертв хронических болезней. К сожалению, с вакцинами от гриппа учёным приходится всё время угадывать, так как довольно сложно предсказать, какой именно штамма станет в будущем сезоне доминирующим. К примеру, в последнем зимнем сезоне вакцина против гриппа была крайне неэффективной, так как учёные ошиблись с прогнозом. К счастью, масштабной заболеваемости не произошло, но ближайшей зимой она может случиться.
Также Волчков считает необходимым провести и людей более молодого поколения через прививки против гриппа, поскольку эти лица редко сталкивались с болезнью, и естественного иммунитета у них нет. А кто-то из молодежи никогда не болел гриппом, так что первое заражение может спровоцировать самые тяжёлые последствия, вплоть до летального исхода. Если коронавирус щадит маленьких детей и практически никогда их не убивает, то грипп известен своей способностью атаковать самых маленьких и самых пожилых. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Павел Волчков
Медицина
руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук
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