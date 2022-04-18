Китай не даст пандемии закончится
Ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае, где настоящей массовой вспышки коронавируса всё ещё не было, может продлить пандемию. Такое мнение высказал вирусолог Павел Волчков.
В декабре 2019 года в китайском городе Ухань были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19, а через несколько месяцев всё человечество охватила пандемия. Её жертвами стали более 6 млн человек, но сам Китай сумел избежать массовой вспышки за счёт жёстких карантинов и так называемой политики нулевой терпимости к коронавирусу. Из полуторамиллиардного населения Китая переболело всего несколько сот тысяч человек, и теперь Китай из последних сил пытается сдержать волну, вызванную штаммом Омикрон. На жёстком карантине уже не первую неделю находится многомиллионный Шанхай и некоторые другие мегаполисы.
Однако Омикрон обладает во много раз более высокой заразностью, чем все предыдущие штаммы коронавируса. И если эта политика потерпит неудачу, как это уже случилось во всех других странах, идущих по китайскому пути вроде Австралии и Новой Зеландии, то Китай столкнётся с беспрецедентной вспышкой. Огромное количество людей в этой стране не имеет естественного иммунитета, а вакцины китайского производства малоэффективны в отношении штамма Омикрон.
По мнению Павла Волчкова, множество китайцев, не переболевших коронавирусом, создадут условия для его дальнейшей эволюции и мутаций. Население Китая - это беспрецедентный по своему объему ресурс, который позволит COVID-19 развиваться дальше. Именно на территории Китая в результате этого может появитбся новая мутация коронавируса, которая опять перекинется на всю планету. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Павел Волчков
Медицина
руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук
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