Пандемия привела к взрыву насилия по отношению к медсёстрам
Половина американских медсестёр столкнулась с какими-либо вспышками насилия на рабочем месте за последний год. Это в два раза больше, чем в 2021 году.
Американские медсёстры всё чаще сталкиваются с проявлениями насилия на рабочем месте, как заявил один из крупнейших профсоюзов, представляющих работников этой профессии. В своём полугодовом отчёте профсоюз объявил, что более 48% медсестёр сталкивались с незначительными или очень значительными проявлениями насилия на работе. В прошлом году их было только 21%, таким образом произошло более чем двукратное увеличение показателей насилия на рабочем месте.
К разновидностям насилия относились случаи, когда пациенты плевались в медсестёр при известии о положительном тесте на COVID-19, царапали их, наносили удары руками или какими-то другими подручными предметами, либо даже угрожали медицинским работникам огнестрельным оружием. Больница столкнулись с резким увеличением количества атак пациентов на персонал в последние месяцы, причиной чему косвенно стала информация в отношении коронавируса и нехватка медиков.
В этой связи профсоюзы призывают повысить уровень защиты медицинских работников, поскольку такие всплески насилия ещё больше сократят их количество, а это приведёт к дополнительным перегрузкам сотрудников и к ещё большему проявлению насилия, что спровоцирует своего рода замкнутый круг. В опросе приняли участие 2 500 медсестёр из каждого американского штата, он проводился с февраля по март 2022. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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