Пациенты с коронавирусом чаще умирают по выходным
Проведенное в Канаде исследование показало, что жертвы COVID-19 значительно чаще умирают в выходные, чем в будние дни. И авторы исследования разобрались с тем, почему так происходит.
Коронавирусная пандемия поражает своей непредсказуемостью не только в плане беспрерывных мутаций, но и в отношении того, как она воздействует на разных людей. У кого-то после заражения не возникает вообще никаких симптомов, а другие, вроде бы ничуть не отличающиеся ни здоровьем, ни возрастом, вдруг сталкиваются с тяжелейшими осложнениями, которые приводят к госпитализации и даже смерти. Хотя смертность от коронавируса во время последней волны заметно снизилась, новое исследование показало, что в определённые дни недели этот показатель неожиданно подскакивает вверх.
Ученые из Университета Торонто в Канаде обнаружили, что в разных странах мира пациенты с коронавирусом в выходные умирают гораздо чаще, чем в будние дни. Так в субботу и в воскресенье смертность от коронавируса повышалась на 6%, по сравнению с буднями в течение всей пандемии. Это было установлено после изучения всех смертей, данные о которых только имелись в базах Всемирной организации здравоохранения, в период с 7 марта 2020 года по 7 марта 2022 года.
Только бюрократические задержки с подсчетами количества умерших, которые могут отмечаться по выходным, не объясняют столь высокой смертности. Вполне возможно, что она связана с хорошо известными в нашей стране проблемами, когда в выходные количество медицинских работников в больницах резко сокращается. Увы, как оказалось, это справедливо даже в отношении так называемых красных зон, где вроде бы не должно было быть такого деления на будние и выходные. И, к сожалению, статистика показывает, что проблема не исчезла, она остаётся нерешённой до сих пор. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Торонто
Медицина
публичный исследовательский университет в Торонто, Онтарио, Канада. Большинство основных территорий и объектов университета расположены к северу от Финансового округа в Парке Королевы
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