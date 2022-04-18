Канадские ученые: смертность от COVID-19 вырастает по выходным
Среднее число смертей от COVID-19 в мире было на 6 % выше в выходные дни по сравнению с будними днями (8 532 против 8 083) на протяжении всей пандемии. Такие данные представлены в новом исследовании, анализирующем все случаи смерти от COVID-19, зарегистрированные в базе данных ВОЗ в период с 7 марта 2020 года по 7 марта 2022 г. Исследование проведено доктором Физзой Манзур и доктором Дональдом Редельмайером из Университета Торонто, Канада.
Выводы, которые будут представлены на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), показывают, что самый высокий абсолютный прирост смертности от COVID-19 в выходные дни был в США (в среднем 1 483 смерти в выходные дни против 1 220 смертей в будние дни, рост на 22 %), за ней следует Бразилия (1 061 смерть против 823, рост на 29 %), Великобритания (239 смертей против 215, рост на 11 %) и Канада (56 смертей против 48, рост на 17 %). Только Германия сообщила о значительно меньшем среднем количестве смертей в выходные дни по сравнению с будними днями (137 против 187).
Исследователи говорят, что увеличение числа смертей от COVID-19 в выходные дни, вероятно, отражает бюрократические проволочки и задержки с отчетностью, а также уровень укомплектованности больниц и другие организационные факторы. Для исследования ученые подсчитали среднее количество смертей в выходные дни по сравнению со средним количеством смертей, произошедших с понедельника по пятницу (будние дни). Затем они повторили анализ для 10 стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Анализы были скорректированы с учетом национальных праздников и длинных выходных.
Всего за два года было выявлено 5 983 471 смерть и 444 961 484 случая заражения. Исследователи обнаружили, что во всем мире в выходные дни от COVID-19 умерло в среднем на 449 человек больше, чем в будние дни.
Ранее ученые сообщили, что сильная привязанность с животным чревата проблемами с психикой.
Дональд Редельмайер
Здоровье
Доктор из Университета Торонто
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