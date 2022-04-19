У России нет зависимости перед иностранными тестами на коронавирус
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что Россия не зависит от зарубежных тест-систем для диагностики коронавируса. Мы справляемся в этом вопросе своими силами.
Для борьбы с коронавирусной пандемией у России нет существенной зависимости перед иностранными государствами. К примеру, Россия производит достаточное количество эффективных вакцин собственного производства для профилактики коронавируса, а также развивает и собственные препараты для лечения ковида вроде фавипиравира. В отношении эффективности последних у ряда экспертов имеются сильные сомнения. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что за счёт активного развития отечественной медицинской и фармацевтической промышленности у нашей страны нет зависимости от иностранных тест-систем.
По словам Мурашко, за два года пандемии в России зарегистрировали более 400 разновидностей тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. И наша промышленность обеспечивает адекватное количество этих систем для нужд страны. Любопытно, что это заявление последовало после того, как в Роспотребнадзоре приняли решение отменить норматив по количеству тестирований в России.
Ранее он составлял 300 тестов на 100 000 населения, но теперь это требование снимается. Отныне благодаря улучшению эпидемиологической ситуации регионы сами будут решать, какое количество тестов им проводить. В России заболеваемость коронавирусом неуклонно снижается, а вместе с этим падает и коллективный иммунитет. Он уже опустился ниже 45%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Мурашко
Медицина
Министр здравоохранения России
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