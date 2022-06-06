Михаил Мурашко: пандемия не отступает
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что более 2,5 тысяч россиян всё ещё находятся в крайне тяжёлом состоянии из-за коронавируса. А это значит, что пандемия из нашей страны пока не отступала.
Нет объективных данных говорить о том, что пандемия на территории России закончилась, поскольку под наблюдением врачей прибывает свыше 100 000 россиян с коронавирусом, а 2,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава российского Минздрава. Однако следует отметить, что по некоторым показателям Россия откатилась к весне 2020 года, и это явно позитивная динамика. К примеру, за истекшие сутки зарегистрировано всего 75 летальных исходов, а несколько месяцев тому назад их количество превышало 1 400 в день. Легко заметить, что смертность резко снизилась, падает заболеваемость и число госпитализаций.
Впрочем, количество заразившихся, вполне возможно, это не совсем объективная цифра, поскольку многие россияне с коронавирусом через тесты не проходят. В этих условиях составить объективную картину довольно сложно, и приходится ориентироваться только на число госпитализаций. За истекшие сутки 837 человек попали в больницы, а количество выздоровевших сократилось до 3 935 за день. Всего за весь период пандемии в нашей стране зафиксировано 379 520 летальных исходов и 18 млн 351 тысяча заболевших.
Пока не в одном российском регионе не достигнуто хотя бы три из пяти категорий зоны, свободной от COVID-19. Но в каких-то областях ситуация лучше, а в каких-то хуже. Москва остаётся лидером по количеству госпитализированных, а по числу выявленных инфекций её уже обогнали не только Санкт-Петербург, но даже и Московская область. Пока Москва удерживает печальную пальму первенства и по количеству умирающих, за истекшие сутки из жизни ушли 13 москвичей с коронавирусной инфекцией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Мурашко
Медицина
Министр здравоохранения России
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