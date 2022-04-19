Лошадиные уколы облегчат боль при остеоартроза
Предназначенные для лошадей инъекции могут помочь пациентам с остеоартрозом коленного сустава. В состав укола входит гель, который обеспечивает анальгетическое воздействие.
Предназначенные для участвующих в скачках лошадей инъекции геля, облегчающего проблемы с суставами у лошадей, также могут применяться и для помощи пациентам с остеоартрозом коленного сустава. Гель на водной основе в течение более 10 лет спасает суставы коней от износа. И теперь эта методика проверяется среди людей, которые ожидают операций по замене сустава.
Тесты на людях с артритом продемонстрировали, что большая часть болей исчезала в течение дней или недель после инъекции, и полученные преимущества сохранялись на срок до одного года минимум. В России около 15 млн человек страдает от остеоартроза, при котором защитная прокладка между костями хрящ изнашивается. В результате, при движении кости начинают тереться друг от друга, что провоцирует сильную боль, воспаления и нарушения подвижности. Основной причиной артроза является старение, поскольку суставы в течение многих лет подвергаются постоянным нагрузкам. К другим факторам риска относят лишний вес, плохую наследственность и спортивные травмы.
Пациентам с остеоартрозом часто прописывают нестероидные противовоспалительные обезболивающие, но при длительном использовании они могут повредить желудок. Инъекции стероидов уменьшают воспаления, но также не обходятся без разного рода побочек, поскольку препараты на основе кортизона могут кристаллизоваться внутри суставов и вызывать ещё больше воспалений. Ну а лошадиный гель под названием артрозамид таких проблем не вызывает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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