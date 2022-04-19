Длительный лишний вес увеличивает риск рака матки
Учёные из Университета Бристоля установили, что у женщин, на протяжении всей жизни имеющих лишний вес, риск развития рака матки вырастает в два раза. Приблизительно каждый третий случай этой болезни связан с избыточным весом.
Ученым уже давно известно, что лишний вес и ожирение повышают риск опухоли матки. И вот теперь исследователи из Бристольского университета пролили дополнительный свет на эту связь, также определив уровень повышенного риска. Установлено, что при увеличении индекса массы тела на каждые 5 пунктов риск развития опухолей эндометрия у женщины повышался на 88%. Этот риск выше, чем предполагалось в предыдущих исследованиях, он отражает роль лишнего веса на протяжении всей жизни, а не в какой-то определенный период времени, который применялся в большинстве других исследований.
Исследование подтверждает тот факт, что избыточный вес или ожирение является второй по значимости причиной рака в развитых странах. А это должно сыграть важную роль в способах профилактики и лечения опухолей в будущем. Правда, необходимы дополнительное исследование, чтобы определить, какие именно методы лечения можно применять для уменьшения опасности опухолей у людей с ожирением.
Науке уже известно, что избыточный вес прямо провоцирует 13 различных опухолей. Для снижения их риска необходимо поддерживать здоровую массу тела и придерживаться сбалансированной диеты, а также сохранять адекватный уровень физических нагрузок. В ходе нынешнего исследования рассматривался рак эндометрия - наиболее распространённый тип рака матки, поражающий слизистую оболочку этого органа эндометрий. По статистике, у каждой 36-й женщины, появившийся на свет после 1960 года, в течение жизни диагностируется рак матки. Учёные исследовали генетические образцы 120 000 представительниц прекрасного пола, 13 000 из которых имели эту опухоль. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бристоля
Медицина
расположен в северной части Бристоля, недалеко от реки Эйвон. От Лондона его отделяют два часа дороги
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