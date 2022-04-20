Бразильскому мальчику отрезали лишний пенис
Мальчик из Бразилии появился на свет с двумя пенисами из-за родового дефекта, которые случаются с периодичностью один случай на 5 млн. И сейчас более крупный половой член хирурги уже отрезали в ходе операции.
Врачи Федерального университета Сан-Пауло провели операцию над бразильским мальчиком, имя которого не называется по понятным причинам. Он появился на свет с двумя пенисами, и один из них уже отрезан - причём самый крупный. Его половые члены были соединены на месте основания, мальчик столкнулся с родовым дефектом дифаллией, который случается с периодичностью один случай на 5 млн. Изначально врачи планировали у этого двухлетнего ребёнка удалить меньший пенис, но потом изменили решение, поскольку мама рассказала, что мальчик может мочиться только из правого полового члена.
Также тщательное обследование показало, что его левый пенис не функционирует корректно, поскольку мочеиспускательный канал слишком узок для прохода мочи. И после операции у мальчика даже не осталось культи, так как хирурги сделали абсолютно чёткий отрез, практически не оставляющий следов.
Правда, в этой статье, опубликованной в одном из научных журналов, к сожалению, не сообщается, почему хирурги решились на операцию только в тот момент, когда мальчику исполнилось уже два года – зачем было так долго ждать. Также не рассказывается и о том, насколько левый пенис был больше правого. Данный дефект известен в медицине как дифаллия, за всю историю он был выявлен только 100 раз, причём первый случай зафиксирован в 1609 году. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Федеральный университет Сан-Пауло
Медицина
до 2005 года UNIFESP специализировался исключительно на медицинских науках, но после этого года университет стал мультисубъектным
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