Узбекскому мальчику отрезали лишний пенис
Семилетний мальчик из Узбекистана, родившийся с двумя половыми членами, прошёл через хирургическую операцию по удалению лишнего органа. Вероятность развития этой аномалии составляет один случай на 6 млн.
Мальчик из Узбекистана, чьё имя не называется по хорошо понятным причинам, появился на свет с двумя пенисами. Как полагают врачи, подобное случается в одном случае на каждые 6 млн родов, то есть это можно назвать удивительно редким родовым дефектом. Юный житель Ташкента жил с двумя половыми членами на протяжении 7 лет, не испытывая особого физиологического дискомфорта. По словам медиков, он нормально справлялся с посещением туалета, причём моча выходила из обоих половых членов, являющихся полностью функционирующими и структурно нормальными.
Однако долго так продолжаться не могло, и мальчика переправили в специальную клинику, где он прошёл через очень деликатную хирургическую процедуру по удалению лишнего фаллоса. И хотя для хирургов это было существенным вызовом, они справились со своей работой замечательно, и мальчик полностью поправился. На это ему потребовалось всего несколько недель.
Хирурги, которые поделились этой информации с журналом Urology Case Reports, сообщают, что за всю медицинскую историю данный дефект отмечали всего 100 раз. Причем первый подобный случай зафиксирован в 1609 году. В медицине данная аномалия называется дифаллией. Врачи Ташкентского педиатрического медицинского института отмечают, что этот дефект чаще всего наблюдается у пациентов, которые рождаются и с другими генитальными или урологическими проблемами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Urology Case Reports
Здоровье
Международный журнал общества урологов, описывающий самые интересные случаи пациентов и методы лечения
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