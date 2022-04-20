Коронавирусная пневмония увеличивает риск деменции
Учёные из Университета Миссури выяснили, что спровоцированная COVID-19 пневмония может повысить риск старческого слабоумия. При этом он выше, чем при воспалениях лёгких, не связанных с коронавирусом.
Госпитализированные с пневмонией из-за COVID-19 пациенты имеют более высокий риск развития деменции, по сравнению с теми, кто стал жертвой других разновидностей воспаления лёгких. Это исследование использовало данные по миллионам медицинских записей вплоть до 31 июля 2021 года. Авторы исследования отбирали пациентов, попавших в больницы с пневмонией на срок более чем 24 часа.
Среди чуть более 10 000 жертв пневмонии на фоне COVID-19 312 или 3% столкнулись после восстановления с признаками деменцией. При точно таком же количестве пациентов с другими типами пневмоний количество жертв деменции составило 263 или 2,5%. Риск наступления старческого слабоумия был, само собой, гораздо выше у пациентов с пневмонией на фоне COVID-19 старше 60 лет.
Разновидность старческого слабоумия, которая наблюдалась у переживших заражения COVID-19, преимущественно затрагивала память, способность выполнять повседневные задачи и сохранять независимость. При этом в значительной степени сохранялся языковой запас и объективное представление о времени, а также о своем месте нахождения. Среднестатистический интервал между заражением коронавируса и установкой диагноза пневмония составил для пациентов с COVID-19 182 дня. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Миссури
Медицина
публичный, принадлежащий штату исследовательский университет США, находящийся в городе Колумбия, штат Миссури
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