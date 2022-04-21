Совершён прорыв в лечении ВИЧ
Учёные сделали настоящий прорыв в деле борьбы с ВИЧ-инфекцией с помощью редактора генов CRISPR. Эта технология позволила обнаружить, как вирус привязывается и заражает клетки, что открывает возможность создания препаратов для полного излечения от ВИЧ.
Некоторые эксперты надеются, что наука теперь сделала тот самый давно ожидаемый шаг вперёд на пути к созданию средств полного излечения от ВИЧ. Для этого понадобилось использовать передовую технологию редактирования генома CRISPR. Честь этого открытия принадлежит учёным из Северо-Западного университета. Они определили части вируса, которые являются ключевыми для заражения клеток человеческой крови и последующего размножения.
Хотя впереди ещё долгий путь, исследователи надеются, что их открытие создаст возможность для разработки эффективных лекарств или вакцин от вируса. Нынешняя работа была посвящена поиску части генетической структуры ВИЧ, которая отвечает за его способность заражать клетки и размножаться внутри них.
Необходимо было заполнить существующий пробел в деле лечение ВИЧ. Сегодня ВИЧ-инфицированные принимают коктейль лекарств, который позволяет на протяжении многих лет держать вирус под контролем, но не полностью излечиваться. Сам вирус прячется внутри клеток в спящем состоянии, и вытащить его оттуда никак не удаётся. Совершенное открытие, вполне возможно, поможет это сделать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Северо-Западный университет
Медицина
частный исследовательский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго — городе Эванстон, штат Иллинойс
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