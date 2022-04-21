Лекарство от болезни Альцгеймера подвергли критике
Препарат от болезни Альцгеймера, разработанный фармацевтической компанией Cassava Sciences, оказался под огнём критики. Создателей обвинили в манипулировании результатами исследования.
Небольшая биотехнологическая компания, стоимость акций которой взлетела вверх подобно ракете после новости о создании потенциального лекарства против болезни Альцгеймера, теперь столкнулась с обвинениями в манипулировании и фальсификации данных. Речь идёт о фармацевтическом компании Cassava Sciences из техасского города Остина. В прошлом году её представители объявили, что их препарат симуфилам якобы продемонстрировал невероятные результаты в ходе предварительных клинических исследований. В результате, стоимость акций компании подскочила с $5 до $135.
Однако, когда эти результаты проанализировали скептики, а потом и многочисленные эксперты в области борьбы со старческим слабоумием, то были обнаружены многочисленные уязвимости. Теперь эту компанию обвиняют в том, что она вместе с со связанными с нею исследователями манипулировала информацией. Вполне возможно, что компания столкнется с официальным расследованием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам. Считается, что некоторые данные исследований были грубо сфальсифицированы.
Это второй крупный скандал по поводу созданного лекарство от болезни Альцгеймера за последние 12 месяцев. Препарат Aduhelm от Biogen также подвергся критике после того, как в прошлом году получил на удивление очень быстрое одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Впоследствии оказалось, что препарат не показывает тех результатов, о которых было заявлено, а главу FDA обвинили в слишком тесной дружбе с Biogen. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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