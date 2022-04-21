После родов заработки женщин снижается
Учёные из Корнельского университета выяснили, что когда в семье рождается первый ребёнок, зарплата мамы почему-то существенно снижается, по сравнению с зарплатой отца. Эта модель в США наблюдается десятилетиями и не меняется, несмотря на все усилия в области гендерного равенства.
Исследование показывает, что снижение доходов матери происходит при любом её уровне образования, как только она производит на свет ребёнка. Коронавирусная пандемия может закрепить это неравенство в доходах, поскольку те женщины, которые посвящали много времени уходу за детьми, впоследствии имели гораздо более плохие перспективы в плане устройства на работу и зарплат после возобновления трудовой жизни. В целом, исследование однозначно подтвердило, что роды являются тем самым фактором, который намного сокращает доходы женщин, через какой бы срок они не возвращались к выполнению своих обязанностей.
Авторы исследования полагают, что гендерная революция зашла в тупик и экономическая уязвимость среди женщин сохраняется. Но США отличаются от многих других развитых стран тем, что здесь вообще не предусматривается никакого обязательного оплачиваемого декретного отпуска, власти не субсидируют уход за детьми, а уровень государственной поддержки работающим семьями можно назвать весьма скудным. Во всём этом американцы должны полагаться только на самих себя, как и в плане пенсии. Государственная пенсия в США очень мала (примерно, как в России по покупательской способности), и основной доход пожилые люди должны получать от тех пенсионных фондов, в которые они вкладывают деньги в течение всей жизни.
Это одно из первых исследований, оценивших уровень неравенства в доходах внутри семьи с течением времени после родов. Учёные отследили изменения этих доходов за 10 лет с момента рождения первого ребёнка. Их работа охватила период в 30 лет, и за весь этот срок средний уровень снижения доходов женщин после родов уменьшился всего на 3%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Корнеллский университет
Медицина
один из крупнейших и известнейших университетов США, входит в Лигу плюща
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