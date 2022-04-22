В России зарегистрировали новое лекарство от ковида
Российский Минздрав зарегистрировал препарат скайвир, предназначенный для лечения коронавирусной инфекции. Данные о нём уже появились в Государственном реестре лекарственных средств.
Новое отечественное средство от коронавируса представляет собой комбинацию препаратов нирматрелвира и ритонавира. Это покрытые пленочной оболочкой таблетки, которые производит одна из российских фармацевтических компаний. Дата регистрации препарата 20 апреля, а в самом начале 2023 года срок регистрационного удостоверения истечёт. Сообщается, что этот препарат может уменьшить риск более тяжелого развития заболевания и перехода его в самые тяжёлые формы. Скайвир предназначен для амбулаторного лечения коронавируса в легкой или средней форме.
Отметим, что ещё в 2020 году для лечения коронавируса в России начали использовать японский препарат фавипиравир, который до сих пор включён в список жизненно необходимых лекарств российского Минздрава. И это несмотря на тот факт, что ещё в июле 2020 года клинические исследования в самой Японии не показали какой-либо статистической значимости данного лекарства. В конце прошлого года было окончательно доказано, что фавипиравир не представляет никакой ценности при лечении ковида, не влияет ни на скорость выздоровления, ни на продолжительность пребывания в больнице, не превосходит и другие противовирусные препараты.
Вместе с тем, в российских клиниках до сих пор используют фавипиравир и российские его варианты для лечения коронавируса. Научно было доказано что при применении фавипиравира увеличивается риск смертности у пациентов с коронавирусом, по сравнению с теми, кто это лекарство не употребляет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий