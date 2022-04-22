Как лечить умеренную форму коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации по лекарствам, позволяющим лечить умеренную форму коронавируса. Отметим, что фармацевтическое лечение легкой формы ковида требуется только пациентам, у кого имеется высокий риск перехода этой болезни в тяжелую форму.
Штамм Омикрон в большинстве случаев вызывает легкое или умеренное течение коронавируса, которое напоминает обычную простуду. У человека может болеть горло, на несколько дней повышаться температура, появляться другие простудные симптомы, которые проходят сами по себе и не нуждаются в специфическом лечении. Но если имеется риск перехода этой болезни в тяжелую форму, такое лечение всё-таки необходимо. А к группам риска относятся невакцинированные, лица пожилого возраста и жертвы разного рода расстройств и патологий вроде диабета, ожирения и лёгочных болезней. По результатам двух медицинских исследований с участием свыше 3 000 человек эксперты ВОЗ и дали свои рекомендации.
В группах риска необходимо использовать препараты нирматрелвир и ритонавир. Эти лекарства, по мнению ВОЗ, позволяют заметно снизить риск перехода коронавируса в тяжелую форму. При этом никакой необходимости приёма данных препаратов группами с низким риском нет, поскольку у них польза от приёма этих лекарств незначительна.
Отметим, что на днях в России зарегистрировали препарат скайвир, который как раз представляет собой комбинацию рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения нирматрелвира и ритонавира. Это российское лекарство, которое будет выдаваться для амбулаторного использования лицам из групп риска. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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