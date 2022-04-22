Грибок способен разрывать сосуды мозга
Исследование продемонстрировало, как грибок не только блокирует, но и разрывает сосуды в мозге. Оно было проведено учеными из Шеффилдского университета Великобритании.
Микробы Cryptococcus neoformans оккупируют кровеносные сосуды, где нарушают кровоток и увеличивают артериальное давление, как выяснили британские исследователи. Эти грибки растут в мелких кровеносных сосудах, что приводит к их растягиванию и последующей деформации. А после разрыва кровеносных сосудов патогены вырываются в мозг и провоцируют менингит. Эта болезнь чаще всего вызывается инфекцией головного и спинного мозга, она представляет непосредственную опасность для жизни, если её вовремя не начать лечить.
Менингит чаще встречается у людей молодых или совсем юных, либо у лиц с ослабленной иммунной системы. Каждый год менингитом заражается около 2,5 миллиона человек. Исследователи подчеркивают, что мозг обладает очень сложной, но эффективной защитой от микробов, и вот теперь установлен простой метод, которым эти микробы пользуются для выхода из крови и проникновения в мозг.
Предыдущие исследования на эту тему определяли, как микробы способны разрушать защиту мозга или использовать иммунные клетки для проникновения в этот орган. Сейчас продемонстрировано, что некоторые эти патогены повреждают кровеносные сосуды и тем самым проникают в мозг. Иммунная система человека довольно эффективно распознаёт и уничтожает микробы, в том числе и в крови. Но иногда они ускользают от иммунных клеток, наиболее эффективно применяя метод разрыва кровеносных сосудов по дороге в мозг. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Шеффилда
Медицина
университет в Великобритании в городе Шеффилд. Основан в 1905 году. Входит в группу британских университетов «Расселл»
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