Вакцины могли спасти от коронавируса 240 000 человек
Американские эксперты посчитали, что почти 240 000 человеческих жизней можно было бы спасти с июня 2021 года, если бы люди вовремя сделали вакцинацию. Эти расчёты сделаны экспертами Kaiser Family Foundation.
Америка приближается к печальному рубежу в 1 млн жертв ковида. Это больше, чем США потеряли во время обеих мировых войн вместе взятых. И вот теперь эксперты подсчитали, что 60% всех смертей взрослых людей от COVID-19 с июня прошлого года реально было не допустить, если бы эти граждане прошли через вакцинацию двумя дозами одобренных на территории США вакцин. Сейчас количество американского населения, полностью вакцинированного от COVID-19, составляет 66%, а 77% получили не менее одного укола, как показываtт последняя статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний.
С момента начала пандемии жертвами COVID-19 стали свыше 990 000 американцев, и этот подсчет ведётся учеными из Университета Джонса Хопкинса. Теперь же эксперты на основе имеющихся в открытом доступе данных вычислили, что с июня 2021 по март 2022 от коронавируса умерло более 270 000 непривитых взрослых американцев. Если бы они были привиты, то смертность в этой группе составила около 30 000 человек, а значит спасти удалось бы 240 000.
Исследователи исключили из анализа детей, поскольку они через вакцинацию не проходили. Кроме того, на детей и подростков моложе 18 лет на территории США, как и во многих других странах мира, приходится менее 1% всех смертей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Kaiser Family Foundation
Медицина
Американская некоммерческая организация со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния
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