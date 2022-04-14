2021 стал самым смертоносным в истории США
В прошлом году Америка потеряла рекордное количество жизней за всю свою историю, как показывает статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний. Во многом это объяснялось дополнительным количеством смертей от COVID-19, жертвами которого стали 400 000 граждан США.
Прошлый год стал самым смертоносным в истории Америки, как показывает статистика CDC, даже с учетом «испанки» и обеих мировых войн. Пандемия COVID-19 подтолкнула страну к установлению данного печального рекорда. В CDC в этом месяце тихо обновили статистику по смертности, но на неё всё же обратили внимание журналисты. Оказалось, что в прошлом году в США умерло 3,5 млн человек, что на 80 000 больше, чем в 2020-ом, который установил предыдущий рекорд.
Смертность от COVID-19 в 2021 году росла. Если годом ранее, по официальным данным, коронавирус унёс жизни 351 000 американцев, то 2021 уже 415 000. Это было связано с появлением новых мутаций ковида, и особенно варианта Дельта. Кроме того, неожиданно огромное число американцев отказалось вакцинироваться или даже носить маски. В этом граждане США очень похожи на россиян. Америка страдала от значительной вспышки смертности в начале года, когда январь и февраль 2021 стали самыми смертоносным за всю пандемию. В то время вакцины уже были доступны, но их количество являлось ограниченным, и многие из тех, кто умерли, хотели вакцинироваться, но просто не успели.
Однако впоследствии спрос на вакцины неожиданно обрушился в конце весны и в начале лета, так как многих американцев ввело в заблуждение улучшение статистики по количеству заболевших и умерших. И тут в Америке появился вариант Дельта, так что смертность снова поползла вверх. С высокой степенью вероятности можно сказать, что показатели смертности в нынешнем году вряд ли превысят рекорд прошлого года, поскольку по миру распространяется вызывающий более умеренную версию коронавируса штамм Омикрон. Однако уже в целом ряде американских регионов пытаются вернуть коронавирусные ограничения, несмотря на протесты жителей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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