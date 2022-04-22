Вирус Зика может стать еще опаснее
После небольшой мутации вирус Зика может стать ещё более опасным для населения. К такому выводу пришли учёные из Института иммунологии Ла-Хойя в Калифорнии.
Мутация под названием NS2B I39V/I39T увеличивает способность вируса Зика размножаться в организме мышей и москитов. Также он продемонстрировал и повышенную степень репликации в клетках человека. А значит, данный патоген может стать ещё более опасным, как показывает новое исследование. И в результате, вирус будет преодолевать до того существовавший иммунитет.
Вирус Зика преимущественно распространяется москитами, а вызываемая этим вирусом болезнь, как правило, протекает умеренно. Она провоцирует лихорадку, сыпь, коньюктивит, боли в мышцах и суставах, головные боли и некоторые другие проблемы. Впервые вирус обнаружили в Уганде ещё в 1947 году в организме обезьян, а у человека - в 1952 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, попадание вируса Зика во время беременности в организм может вызвать микроцефалию плода, то есть уменьшение размера головы ребёнка. Также у таких малышей отмечаются и другие врождённые деформации.
Во многих странах вирус Зика и лихорадка Денге пересекаются между собой. Оба этих вируса разносятся москитами, они обладают способностью инфицировать человека через различных членистоногих переносчиков. Вирусы Зика и лихорадка Денге имеют много общих биологических свойств, они достаточно схожи, чтобы сформированный в организме иммунный ответ от одного вируса мог бы обеспечить защиту от другого. Но неприятный Аспект заключается в том, что оба этих вируса быстро мутируют. И очередная мутация делает вирус Зика гораздо более опасной для людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Институт иммунологии Ла-Хойя
Медицина
некоммерческая исследовательская организация, расположенная в Ла-Хойя , Калифорния. Он расположен в Исследовательском парке Калифорнийского университета в Сан-Диего
Оставить комментарий