Любимое лекарство Байдена от коронавируса вызывает вопросы
Продвигаемое американским президентом Джозефом Байденом лекарство паксловид, как сообщается, иногда дает ограниченные результаты. Некоторые его получатели столкнулись с возвращением симптомов ковида после завершения курса.
Паксловид ещё совсем недавно считали золотым стандартом лечения коронавируса в США, его особенно превозносил президент Джо Байден во время своего официального обращения к американскому Конгрессу в этом году. Разработанное фармацевтической компанией Pfizer лекарство, как считают его создатели, эффективно предотвращает госпитализацию и смертность человека, который уже заразился коронавирусом.
Однако некоторые пациенты, которые с помощью паксловида избавились на первом этапе от симптомов коронавируса, потом вновь с ними столкнулись после завершения курса. Существуют многочисленные отчёты о том, что у таких пациентов после завершения 5-дневного курса лечения вновь отмечались положительные тесты на коронавирус. Эксперты точно не уверены, отчего так происходит, и что заставляет вроде бы поправившегося человека опять почувствовать себя плохо из-за той же самой инфекции. Правда, повторные симптомы бывают более мягкими, так что паксловид часть своей работы выполняет. Специалисты продолжают следить за информацией от осуществляющихся клинических исследований и от использования препарата на практике.
Что касается Pfizer, то он пока не столкнулся с нежеланием медиков или пациентов принимать это лекарство, и компания сохраняет уверенность в его клинической эффективности. Также представители фармгиганта подчеркнули, что во время клинических исследований препарат снизил риск госпитализаций или смерти почти на 90% сразу в двух группах пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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