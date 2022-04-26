Масочный режим в Бурятии сохранится до лета
Власти Бурятия вплоть до 31 мая не планируют отменять требования по ношению масок в общественных местах. Об этом сообщили в правительстве республики.
Пресс-служба бурятского правительства заявила, что действующие на территории этой республики защитные меры сохранятся, по крайней мере, до 31 мая. А значит, жителям и гостям Бурятии придётся продолжать использовать медицинские маски во всех общественных местах, включая магазины, торговые центры, кинотеатры, театры и тому подобные заведения. Также в масках придётся посещать и различные спортивные мероприятия, если они проходят в закрытых помещениях.
Ситуацию в Бурятии нельзя назвать критической, но и до соответствия нормативам для смягчения действующих ограничений республика пока не добралась. Уровень коллективного иммунитета на территории Бурятии составляет чуть менее 47%, через полную вакцинацию прошли 630 000 человек, включая и тех, кто вакцинировался не один раз.
Бурятия не соответствует ни одному из критериев свободного от коронавируса региона. Здесь нет заболеваемости ниже 30 случаев на 100 000 населения, охват тестированием не обеспечен на уровне не менее 300 на 100 000. Уровень коллективного иммунитета гораздо ниже 80%, занятость коек выше 0,1, а загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом гораздо выше 30% от норматива. За сутки в республике госпитализировали 10 человек, 29 выздоровели, трое умерли. Также выявлено 29 новых пациентов с коронавирусом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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