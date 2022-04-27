Иммунитет граждан России хорошо справляется с Омикроном
Биотехнолог НИУ ВШЭ Александр Тоневицкий отметил, что у 90% граждан России, которые прошли через вакцинацию и переболели коронавирусом, иммунные Т-клетки хорошо справляются с коронавирусными частицами, представляющими основные подвиды Омикрона. А значит, нашей стране пока ничего бояться мутаций этого штамма.
Эксперты из ВШЭ провели биоинформатический анализ иммунитета граждан России. Он показал, что в организме тех, кто переболел коронавирусом, или прошёл через вакцинацию, иммунные Т-клетки с высокой степенью эффективности охотятся за любыми вариантами комплекса гистосовместимости за исключением всего одной молекулы. Это касается обоих вариантов штамма Омикрон, включая и тот, что получил название «стелкс-омикрон» за счёт своей «невидимости» - способности уклоняться от иммунитета, вызванного вакцинами и перенесённой болезнью.
В целом, когда Омикрон только появился на свет, многие учёные полагали, что вслед за ним придут и новые мутации, которые ещё сильнее будут обходить защиту от вакцин и естественного иммунитета. И вот теперь учёные из России проверили взаимодействие различных подвариантов Омикрона с главным комплексом гистосовместимости - набором генов из шестой хромосомы, которые осуществляют кодирование имеющих огромное значение в деле приобретения иммунитета к ковиду и другим вирусам белков. Эти гены воздействуют на передачу фрагментов белков патогенов на клеточную поверхность и их последующую транспортировку к Т-клеткам. Таким образом происходит распознавание поражённых патогенами телец и их уничтожение.
В геноме каждого человека имеются десятки вариаций генов семейства HLA, комбинация которых определяет нашу уязвимость к тем или иным инфекционным заболеваниям. И вот теперь учёные детально исследовали, как различные подтипы данных генов воздействуют на контакт иммунитета с двумя подвариантами Омикрона. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Тоневицкий
Медицина
декан факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ
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