В России нет предпосылок для новой вспышки Омикрона
Предпосылок для резкого увеличения заболеваемости коронавирусом после майских праздников из-за так называемого штамма «стелс-омикрон» в России нет. Такое мнение высказала представитель Роспотребнадзора Анна Черкашина.
Хорошо известно, что в майские праздники многие россияне начинают массово перемещаться либо на какие-то курорты, либо на дачные участки. Такого рода перемещения грозят перекрестным заражением, а это может спровоцировать новую вспышку заболеваемости коронавирусом. Особенно на фоне распространения сублинии штамма Омикрон ВА.2, получившей название «стелс-омикрон» из-за её способности становиться невидимой для иммунитета. Анна Черкашина полагает, что никаких предпосылок для новой волны заражений пока в нашей стране нет.
Это связано с тем, что вариант ВА.2 уже давно распространен во всех российских регионах, и какого-то резкого скачка заболеваемости не может произойти, поскольку россияне будут просто передавать этот вирус друг другу. Однако подобное вовсе не повод для того, чтобы расслабиться и отказаться от бдительности. Эпидемия в нашей стране не закончилась, и коронавирус по-прежнему убивает по 150-200 россиян ежедневно.
Сейчас на территории России господствует штамм Омикрон и его различные сублинии. Доминирующим уже стал «стелс-омикрон», и первоначальная версия этого штамма ВА.1 уступила ему господство. Однако Черкашина считает, что относительная стабилизация ситуации - это явление временное, поэтому всё равно нужно продолжать делать прививки и носить маски в местах с массовым скоплением людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Черкашина
Медицина
руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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