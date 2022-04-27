Вирус Эбола возвращается
В Демократической Республике Конго зафиксирована вторая по счёту смерть в ходе свежей вспышки вируса Эбола. Местные специалисты в области здравоохранения признаются, что сейчас время не на их стороне.
Вирус Эбола спровоцировал уже вторую смерть в Демократической Республике Конго в ходе свежей по времени вспышки. Местные санитарные органы пытаются сдержать её всеми силами. Вспышка началась две недели тому назад, а её первой жертвой стал 31-летний житель населённого пункта Мбандаки, который скончался от последствий вируса 21 апреля. Вторая жертва - его 25-летняя двоюродная сестра.
Пока ни у кого другого положительные тесты на вирус Эбола не выявлены, но врачи наблюдают 145 человек, которые вступали в контакт с двумя подтвержденными носителями. И региональный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Матшидисо Моэти заявил, что «время не на нашей стороне», так как у болезни уже был двухнедельный старт, а этого достаточно для того, чтобы начать распространяться.
Генетические тесты показали, что заражение 31-летнего мужчины было новым вторичным событием, то есть он заразился от инфицированного животного вроде летучих мышей, дикобразов или приматов. Нынешняя вспышка не связана ни с какими предыдущими, как сообщают в Национальном институте биомедицинских исследований ДРК. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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