Первый случай рецидива вируса Эболы в Конго
Житель Конго стал первым в истории страны пациентом, который вновь заразился вирусом Эбола после выздоровления. А это рождает опасения новой вспышки вируса в данной африканской стране через несколько недель после победы над ней.
В Демократической Республики Конго обнаружен пациент с вирусом Эбола, который однажды уже переболел этой опасной болезнью и выздоровел. Теперь же он стал первым в истории страны пациентом, заразившимся данным вирусом повторно. Информацию об этом сообщают эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые наблюдают за ситуацией в одной из самых бедных стран мира. В Конго наблюдалась вспышка вируса Эбола, и приблизительно две трети людей, ставших жертвами этой инфекции, умерли. До последнего времени было принято считать, что повторное заражение вирусом не должно происходить.
В 2014 году шотландская медсестра Паулин Кафферки (Pauline Cafferkey), которая помогала бороться с болезнью в Западной Африке, повторно заразилась вирусом Эбола после выздоровления. Она стала первым в истории пациентом, у которого эту болезнь нашли снова. В последние месяцы распространение вируса Эбола удалось замедлить, и на прошлой неделе было зафиксировано всего 11 новых случаев. Весной это число составляло по 100 каждую неделю. И вот теперь повторное заражение пациента возродило опасения по поводу того, что вспышка может повториться и контролировать её будет еще тяжелее.
К 18 декабря в ходе вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго число заболевших достигло 3 356 человек, а умерло из них 2 220. Это вторая по смертоносности вспышка в истории. На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первую вакцину от вируса Эбола. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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