Как давно у вас кашель? Через какое время можно заподозрить рак легких

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женщина

Рак легких является одним из самых распространенных и серьезных видов онкологии.  Его опасность заключается в том, что долгое время он никак себя не проявляет, а когда симптомы становятся явными, может быть уже поздно.

По данным National Health Service (NHS, Национальная служба здравоохранения Великобритании), показатели выживаемости при этом виде рака сильно различаются в зависимости от того, насколько далеко распространился процесс на момент постановки диагноза.

Поэтому, отмечают врачи, очень важно реагировать на предупреждающие сигналы организма. Одним из основных симптомов, связанных с раком легких, является кашель, который не проходит через две-три недели. Разумеется, если человек кашляет долгое время, это вовсе не обязательно рак, но обратиться к врачу нужно обязательно.

К другим основным симптомам рак легких относятся:

Длительный кашель, который усиливается
  • Повторяющиеся инфекции грудной клетки
  • Кашель с кровью
  • Боль при вдохе или кашле
  • Постоянная одышка
  • Постоянная усталость или недостаток энергии
  • Потеря аппетита 
  • Необъяснимая потеря веса.
Менее распространенные симптомы рака легких:
  • Изменения внешнего вида пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше (эффект «барабанных палочек»).
  • Затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании
  • Хриплый голос
  • Отек лица или шеи
  • Постоянная боль в груди или плече.
Большинство случаев рака легких вызвано курением, хотя у людей, которые никогда не курили, также может развиться это заболевание.

По данным Cancer Research UK, примерно семь из 10 случаев рака легких вызваны курением, в том числе пассивным, то есть некурящему человеку достаточно постоянно дышать дымом.

— Даже легкое или эпизодическое курение увеличивает риск рака легких, — подчеркивают онкологи.

Некоторые вещества также могут увеличить риск рака — к ним относятся асбест, диоксид кремния и кадмий. Воздействие дизельных паров в течение многих лет увеличивает риск развития рака легких.

Одно из исследований показало, что риск развития рака легких увеличивается примерно на 33 процента, если вы живете в районе с высоким уровнем оксидов азота (в основном вырабатываемых автомобилями и другими транспортными средствами).

Наследственность тоже очень важна. Как объясняет Cancer Research UK, риск развития рака легких выше, если у вас есть близкий родственник (например, мать, отец, брат или сестра), у которого был рак легких.

— Исследователи изучают, как наши гены могут повлиять на риск развития рака легких, — говорится в сообщении органа здравоохранения.

Наиболее распространенные варианты лечения включают хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию и иммунотерапию.

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