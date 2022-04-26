Как давно у вас кашель? Через какое время можно заподозрить рак легких
Рак легких является одним из самых распространенных и серьезных видов онкологии. Его опасность заключается в том, что долгое время он никак себя не проявляет, а когда симптомы становятся явными, может быть уже поздно.
По данным National Health Service (NHS, Национальная служба здравоохранения Великобритании), показатели выживаемости при этом виде рака сильно различаются в зависимости от того, насколько далеко распространился процесс на момент постановки диагноза.
Поэтому, отмечают врачи, очень важно реагировать на предупреждающие сигналы организма. Одним из основных симптомов, связанных с раком легких, является кашель, который не проходит через две-три недели. Разумеется, если человек кашляет долгое время, это вовсе не обязательно рак, но обратиться к врачу нужно обязательно.
К другим основным симптомам рак легких относятся:
Длительный кашель, который усиливается
- Повторяющиеся инфекции грудной клетки
- Кашель с кровью
- Боль при вдохе или кашле
- Постоянная одышка
- Постоянная усталость или недостаток энергии
- Потеря аппетита
- Необъяснимая потеря веса.
- Изменения внешнего вида пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше (эффект «барабанных палочек»).
- Затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании
- Хриплый голос
- Отек лица или шеи
- Постоянная боль в груди или плече.
По данным Cancer Research UK, примерно семь из 10 случаев рака легких вызваны курением, в том числе пассивным, то есть некурящему человеку достаточно постоянно дышать дымом.
— Даже легкое или эпизодическое курение увеличивает риск рака легких, — подчеркивают онкологи.
Некоторые вещества также могут увеличить риск рака — к ним относятся асбест, диоксид кремния и кадмий. Воздействие дизельных паров в течение многих лет увеличивает риск развития рака легких.
Одно из исследований показало, что риск развития рака легких увеличивается примерно на 33 процента, если вы живете в районе с высоким уровнем оксидов азота (в основном вырабатываемых автомобилями и другими транспортными средствами).
Наследственность тоже очень важна. Как объясняет Cancer Research UK, риск развития рака легких выше, если у вас есть близкий родственник (например, мать, отец, брат или сестра), у которого был рак легких.
— Исследователи изучают, как наши гены могут повлиять на риск развития рака легких, — говорится в сообщении органа здравоохранения.
Наиболее распространенные варианты лечения включают хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию и иммунотерапию.
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