Как давно у вас кашель? Через какое время можно заподозрить рак легких

Повторяющиеся инфекции грудной клетки

Кашель с кровью

Боль при вдохе или кашле

Постоянная одышка

Постоянная усталость или недостаток энергии

Потеря аппетита

Необъяснимая потеря веса.

Изменения внешнего вида пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше (эффект «барабанных палочек»).

Затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании

Хриплый голос

Отек лица или шеи

Постоянная боль в груди или плече.

— Даже легкое или эпизодическое курение увеличивает риск рака легких, — подчеркивают онкологи.

— Исследователи изучают, как наши гены могут повлиять на риск развития рака легких, — говорится в сообщении органа здравоохранения.