Тотальная резекция дает лучший прогноз при глиобластоме
Если хирурги могут полностью вырезать глиобластому, то такого пациента ожидает самая длительная выживаемость. Этот вывод сделали исследователи из Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Италии.
Полная тотальная резекция глиобластомы бывает возможна далеко не всегда, поскольку эта опухоль часто вырастает в ткани мозга, имеющие ключевое значение для функционирования человека. И вырезать их просто невозможно, ведь это приведёт к необратимым изменениям в работе всего тела. Но если такая резекция допустима, то это предсказатель самый значительной выживаемости и относительно хорошего послеоперационного функционального восстановления у жертв глиобластомы, вне зависимости от их исходных показателей. Речь идёт о IDH-глиобластоме дикого типа, которая часто отмечается у людей пожилых. Даже если они сильно ослаблены болезнью, полная тотальная резекция позволяет добиться максимальных результатов.
Авторы исследования изучили 47 пациентов с глиобластомой от 65 лет и старше. Сопоставлялись результаты хирургических операций с исходными переменными, включая модифицированный индекс слабости из 5 пунктов. Он учитывал в анамнезе сахарный диабет, артериальную гипертонию, хроническую обструктивную болезнь лёгких или пневмонию, а также застойную сердечную недостаточность.
Тотальная резекция выполнялась у 55,3% пациентов, субтотальная - у 27,6%. Это было ретроспективное исследование, которое проводилось в одном центре без участия контрольной группы. А поскольку в нём приняло участие небольшое количество больных, то обобщать полученные результаты пока нельзя. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Медицина
клиника Сан-Маттео, основанная в 1449 году, является одной из старейших и крупнейших учебных больниц в Италии.
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