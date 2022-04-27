Скрытый признак рака легких — почему отекает лицо
Рак легкого является одним из самых распространенных среди онкологических заболеваний. Для него характерно наличие скрытых симптомов, а также раннее образование метастазов.
Как и другие виды онкозаболеваний, рак легкого долгое время никак себя не проявляет. Кашель с кровью, который считается главным его симптомом, появляется на поздних стадиях, когда болезнь зашла слишком далеко.
По данным National Health Service (NHS, Национальная служба здравоохранения Великобритании), скрытым симптомом рака легкого может считаться постоянное отекшее лицо и шея. Это вызвано тем, что опухоль давит на вену, которая ведет к сердцу от головы.
Отек, который также известен как синдром верхней полой вены, имеет тенденцию сначала поражать глаза, особенно по утрам. Вскоре у пациентов появляется одышка, а также отек всего лица, шеи, рук и туловища.
— Рак легких может вызвать отек лица и шеи, когда опухоль давит на вену, идущую от головы к сердцу. Симптомы обструкции верхней полой вены могут развиваться быстро или постепенно. Иногда обструкция верхней полой вены может также вызывать головокружение, головную боль, нарушения зрения, обморок и покраснение лица, ладоней или слизистых оболочек, — говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на Express.
Ежегодно в Великобритании у 45 000 человек диагностируется рак легких.
Симптомы рака легких
- кашель
- одышка
- боль в грудной клетке
- кровохарканье
- потеря массы тела.
Необходимо обращать внимание на косвенные признаки:
- вялость
- апатию
- утрату активности
- небольшое беспричинное повышение температуры тела.
- курение (активное и пассивное);
- возраст старше 55 лет;
- облучение грудной клетки по поводу другого заболевания;
- наследственность;
- работа на вредных производствах;
- хронические заболевания легких, например, ХОБЛ.
Читайте также: «Странное» ощущение сразу после дефекации может быть признаком рака кишечника.
Оставить комментарий