Скрытый признак рака легких — почему отекает лицо

— Рак легких может вызвать отек лица и шеи, когда опухоль давит на вену, идущую от головы к сердцу. Симптомы обструкции верхней полой вены могут развиваться быстро или постепенно. Иногда обструкция верхней полой вены может также вызывать головокружение, головную боль, нарушения зрения, обморок и покраснение лица, ладоней или слизистых оболочек, — говорится в исследовании, результаты которого опубликованы на Express.



Симптомы рака легких

кашель

одышка

боль в грудной клетке

кровохарканье

потеря массы тела.

вялость

апатию

утрату активности

небольшое беспричинное повышение температуры тела.

курение (активное и пассивное);

возраст старше 55 лет;

облучение грудной клетки по поводу другого заболевания;

наследственность;

работа на вредных производствах;

хронические заболевания легких, например, ХОБЛ.